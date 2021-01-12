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Россия остается одним из главных торговых партнеров Украины

12.01.21 16:14 , Бизнес Цензор
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Оборот внешней торговли товарами Украины в 2020 году составил 103,4 млрд долл., что на 7 млрд долл. меньше, чем в 2019 году (110,5 млрд долл.). Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В частности, импорт товаров в 2020 году упал на 10,3% или на 6,2 млрд долл., по сравнению с 2019 годом, и составил 54,2 млрд долл.

В то же время экспорт товаров из Украины сократился всего на 1,7% или на 0,85 млрд долл. – до 49,2 млрд долл.

В итоге сальдо внешней торговли товарами (разница между экспортом и импортом) остается отрицательным и составляет 5 млрд долл.

По данным Таможни, крупнейшие страны по объему импорту товаров в Украину – Китай (8,3 млрд долл.), Германия (5,1 млрд долл.) и Россия (4,6 млрд долл).

Экспортировали товаров из Украины больше всего также в Китай – на 7,1 млрд долл. На втором месте по этому показателю Польша – 3,3 млрд долл., на третьем – Россия (2,7 млрд долл.).

В тройку крупнейших по объему товаров украинского экспорта вошли: зерновые – на 9,4 млрд долл., черные металлы – на 7,7 млрд долл., жиры и масла животного или растительного происхождения – на 5,8 млрд долл.

В то же время основными импортными товарами в 2020 году были топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки – 8 млрд долл., реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства – 6,1 млрд долл., а также средства наземного транспорта – 5,5 млрд долл.

Как сообщалось, по данным Госстата, в 2019 году экспорт товаров из Украины вырос на 5,8% – до 50,06 млрд долл., импорт товаров увеличился на 6,3% – до 60,78 млрд долл. В итоге отрицательное сальдо торговли товарами выросло до 10,72 млрд долл., по сравнению с 9,85 млрд долл. в 2018 году.

МинПром

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