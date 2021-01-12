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Украина возобновит поставки электроэнергии в Молдову

12.01.21 15:58 , Бизнес Цензор
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Украина и Молдова договорились об увеличении объемов молдавских запасов природного газа в украинских хранилищах, о восстановлении поставок электроэнергии в Молдову и транзите электроэнергии из Украины в Румынию через территорию Молдовы. Об этом Владимир Зеленский заявил в своем заявлении для прессы после переговоров с президентом молдовы Майей Санду, передает Интерфакс-Украина.

"Если множество наработок для углубления нашего сотрудничества в энергетической сфере. Это увеличение объемов хранения природного газа молдавской стороны в украинских хранилищах, проект транзита европейского газа по территории Молдовы в Украину, восстановление поставок электроэнергии в Молдову и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдовы", – сказал В.Зеленский.

Он также отметил важность совместной борьбы с контрабандой на украинско-молдавской границе, "особенно на ее приднестровском участке".

"Это действительно очень важная сфера нашего сотрудничества, учитывая, в частности, и наше стремление в интеграции к совместному рынку с Европейским Союзом", – подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось, в октябре 2020 года в Молдову было экспортировано 14,9 тыс. МВт-ч электрической энергии, которую для экспорта ДТЭК приобрел у государственного "Энергоатома".

До конца марта 2020 года электроэнергию Молдове, которая только на 27% обеспечивает себя электроэнергией самостоятельно, поставляли Молдавская ГРЭС и "ДТЭК Павлоградуголь", они же осуществляли поставки в 2018 году.

Оба поставщика продают электроэнергию не напрямую, а через Energocom, которая отпускает ее операторам по 54,2 долл. за тыс. кВт/ч, закупая у Молдавской ГРЭС и "Павлоградугля" в пропорции 85% на 15% по 52,4 и 64,4 долл. соответственно.

МинПром


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