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Baosteel повысит в феврале цены на прокат

12.01.21 15:34 , МеталлТорг ру
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Как сообщает Business Korea, китайская Baosteel повысит в феврале цены внутреннего сбыта на г/к, х/к и листовой прокат на 350 юаней за тонну, 400 юаней за тонну и 300 юаней за тонну, соответственно. Рост цен обусловлен ростом цен на железную руду и устойчивым спросом. Рост цен на продукцию, отражающий рост затрат, должен помочь отечественным металлургическим компаниям повысить прибыльность.

Baosteel ожидает, что цены на железную руду останутся высокими до первого полугодия 2021 г. 21 декабря цена на австралийскую железную руду (61% Fe, CFR), импортируемую в Китай, выросла до 175,2 долл. за тонну, самого высокого уровня с сентября 2011 года. Позже цена упала до 158,5 долл. за тонну в конце декабря, а затем вновь выросла, до 167,6 долл. за тонну 6 января.

Хотя спрэд "цена на продукцию - затраты на сырье" может временно сузиться из-за разницы во времени между продажами продукции и закупкой сырья, мы полагаем, что это будет временно, учитывая высокий спрос на стальную продукцию в Китае и агрессивные усилия по повышению цен.

МинПром

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