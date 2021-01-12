|
Baosteel повысит в феврале цены на прокат
12.01.21 15:34 , МеталлТорг ру
печать
Как сообщает Business Korea, китайская Baosteel повысит в феврале цены внутреннего сбыта на г/к, х/к и листовой прокат на 350 юаней за тонну, 400 юаней за тонну и 300 юаней за тонну, соответственно. Рост цен обусловлен ростом цен на железную руду и устойчивым спросом. Рост цен на продукцию, отражающий рост затрат, должен помочь отечественным металлургическим компаниям повысить прибыльность.
Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0
...
Новости партнеров
|
новости
11.01.21