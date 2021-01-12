Объемы реализации промышленной продукции в Украине сократились почти на 3% За январь-ноябрь 2020 года объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 2,21 трлн грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.



За январь-ноябрь 2020 года отечественной промышленной продукции было реализовано на 2,21 трлн грн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 633,66 млрд грн.



Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за 11 месяцев 2020 года было реализовано на 315,24 млрд грн (на 14,0% меньше, чем за аналогичный период 2019 года), из которых за пределы страны - на 110,41 млрд грн. В том числе добытого каменного и бурого угля было реализовано на 51,74 млрд грн (на 31,9% меньше); сырой нефти и природного газа - на 74,10 млрд грн (на 33,7% меньше); металлических руд - на 154,64 млрд грн (на 6,1% больше).



Продукции перерабатывающей промышленности за указанный период было реализовано на 1,44 трлн грн (на 1,9% меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года), из которых за пределы страны - на 521,02 млрд грн. В том числе произведенных пищевых продуктов, напитков и табачных изделий было реализовано на 513,55 млрд грн (на 6,2% больше); продукции металлургического производства, готовых металлических изделий - на 332,46 млрд грн (на 9,6% меньше); продукции машиностроения - на 151,77 млрд грн (на 10,5% меньше).



Также за 11 месяцев 2020 года были произведено, передано и распределено электроэнергии на 324,99 млрд грн (на 7,1% больше по сравнению с январем-ноябрем 2019 года), произведено и распределено газа - на 60,54 млрд грн (на 5,9% меньше).



Как сообщалось, по данным Госстата, за 2019 год объемы реализации промышленной продукции в Украине уменьшились на 1,1% по сравнению с 2018 годом, до 2,48 трлн грн. Из этого объема за пределы страны было реализовано промышленной продукции на 650,4 млрд грн. Продукции добывающей промышленности и разработки карьеров за позапрошлый год было реализовано на 395,06 млрд грн (на 3,7% больше, чем за 2018 год), перерабатывающей промышленности - на 1,60 трлн грн (на 2,4% меньше), произведено, передано и распределено электроэнергии на 331,36 млрд грн (на 0,7% больше), газа - на 73,02 млрд грн (на 12,5% меньше).



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



