Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Запасы угля на ТЭС упали до минимума

12.01.21 14:36 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 12 января находится 621,8 тыс. тонн угля, что на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы. Об этом говорится в разделе статистической информации Минэнерго.

Согласно данным министерства, на складах ТЭС находится 233 тыс. тонн угля антрацитовой группы, которая не добывается в Украине.

Также на складах ТЭС 388,8 тыс. тонн угля газовой группы, которую добывают украинские шахты.

Согласно нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования Прогнозного баланса Объединенной энергосистемы Украины, в это время на складах должно находится минимум 208,9 тыс. тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тыс. тонн угля газовой группы. Всего – 946,1 тыс. тонн.

В 2020 году в это время на складах ТЭС находилось около 2,6 млн тонн угля.

На складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) находится 137,5 тыс. тонн угля, что больше норматива, который составляет 124,7 тыс. тонн.

В течении 2020 года ТЭС госгенерации Центрэнерго (Трипольская, Змиевская, Углегорская) использовали в качестве топлива природный газ. Однако зимой газ сильно подорожал.

Как известно, после теплой зимы 2019 – 2020 годов и начала карантина в связи с пандемией коронавируса, правительство Дениса Шмыгаля в марте 2020 года ограничило импорт угля и электроэнергии из Российской Федерации.

В частности, была введена пошлина на импорт угля газовой группы и электроэнергии в размере 65%.

В апреле 2020 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) полностью запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Этот запрет был отменен Комиссией с 1 января 2021 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:52
Мин фин продал ОВГЗ почти на 9 млрд грн
17:35
Выручка от экспорта черных металлов упала на 12%
17:15
Вслед за бензином вверх рванула и цена автогаза
16:57
Украина импортирует все больше продуктов питания
16:35
Шмыгаль заявил о грядущем снижении цены на газ для населения
16:14
Россия остается одним из главных торговых партнеров Украины
15:58
Украина возобновит поставки электроэнергии в Молдову
15:34
Baosteel повысит в феврале цены на прокат
15:12
В декабре цена импорта газа подскочила на 11%
14:53
Объемы реализации промышленной продукции в Украине сократились почти на 3%
14:14
Запорожский железорудный комбинат удержал объемы добычи руды
13:59
В 2021 году половина украинского бюджета уйдет на погашение долгов
13:53
НБУ нарастил чистые международные резервы до 18 млрд долл.
13:34
Эксперты Fitch прогнозируют повышение глобального спроса на цинк
13:11
Украинских заробитчан ждут в 15 странах
12:56
Украинской промышленности важно сохранить экспортную динамику - Шпенов
12:52
Автопроизводство в Украине обвалилось на 32%
12:43
С 1 февраля газ может подешеветь на 44%
12:23
Отказ от угля – важный шаг на пути зеленого перехода - Магера
11:58
Экотрансформация является глобальным вызовом для украинского ГМК
11.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!