Запорожский железорудный комбинат удержал объемы добычи руды Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) в 2020 году сохранил добычу железной руды на уровне предыдущего года – до 4 млн 564,7 тыс. тонн с содержанием железа в руде 60,86% (в 2019 году - 4 млн 563,8 тыс. тонн руды с содержанием железа 60,87%).



Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, за прошлый год на металлургические предприятия Украины и зарубежья отгружено 4 млн 557,9 тыс. тонн железорудного сырья. В декабре добыто 356,3 тыс. тонн руды.



Как сообщалось, ЗЖРК в 2019 году нарастил добычу железной руды на 0,3% по сравнению с 2018 годом - до 4 млн 563,8 тыс. тонн, среднее содержание железа в руде составило 60,87%. В 2019 году потребителям отгружено 4 млн 825,4 тыс. тонн ЖРС.



ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду.



Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".



Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.



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