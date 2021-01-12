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НБУ нарастил чистые международные резервы до 18 млрд долл.

12.01.21 13:53 , Интерфакс Украина
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Чистые международные резервы (ЧМР) Украины по состоянию на 1 января составили 18,1 млрд долл., что на 19% больше, чем на начало декабря 2020 года (15,2 млрд долл.), сообщил глава Совета Нацбанка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Чистые международные резервы НБУ (без учета задолженности перед МВФ) на 1 января 2021 года составляли 18,1 млрд долл. и достаточны для покрытия выплат государственного сектора и Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами, которая в 2021 году составит около 7,2 млрд долл.", – написал он в Facebook во вторник.

Данилишин добавил, что из внешней задолженности перед нерезидентами около $2 млрд должны быть выплачены правительством по еврооблигациям в сентябре 2021 года, а также для покрытия дефицита текущего счета, который по прогнозу НБУ ожидается в 2021 году на уровне 3,5 млрд долл.

По его словам, объем плановых платежей государства в пользу Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году составляет около 1,6 млрд долл., в том числе 1,36 млрд долл. – на погашение основной суммы долга и 260 млн долл. - процентные платежи.

"Необходимость рефинансирования задолженности Украины перед МВФ требует выполнения сторонами взятых обязательств по действующему соглашению stand-by, что позволит Украине привлечь финансирование МВФ на сумму около 2,9 млрд долл.", – написал глава Совета НБУ.

Он добавил, что с учетом выплат по задолженности банковского и корпоративного секторов, а также межфирменного долга, общий объем платежей из Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около 15,5 млрд долл.

Как сообщалось, международные резервы Украины в 2020 году выросли на 15% и на 1 января 2021 года составили 29,1 млрд долл.

МинПром

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