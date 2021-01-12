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В 2021 году половина украинского бюджета уйдет на погашение долгов

12.01.21 13:59
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Украине в течение 2021 года необходимо выплатить 5,88 млрд долларов по внешним долгам в эквиваленте (по курсу НБУ на 11 января) и 418,8 млрд гривен по внутренним долгам. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

Так, в текущем году по госдолгу Украине необходимо выплатить 585,13 млрд гривен в эквиваленте, при установленных госбюджетом-2021 доходах на уровне 1 092,083 млрд гривен.

При этом госбюджетом-2021 определено, что на 31 декабря 2021 года предельный объем государственного долга должен составлять не более 2 544,899 млрд гривен.

Предельный объем гарантированного государством долга определен в сумме 350,500 млрд гривен, что составляет 7,8 % от прогнозного ВВП.

Пик платежей по госдолгу приходится на сентябрь – 20,37 млрд гривен по внутреннему госдолгу и 81,4 млрд гривен или 2,9 млрд долларов по внешнему госдолгу.

В июне необходимо выплатить 59,7 млрд гривен по внутреннему долгу и 17,11 млрд гривен или 0,6 млрд долларов по внешнему долгу.

Также более 70 млрд гривен необходимо выплатить по внешним и внутренним долгам в марте.

В 2022 году Украине необходимо будет выплатить 136,2 млрд гривен по внутреннему долгу и 129,65 млрд гривен по внешнему госдолгу в эквиваленте.

Как сообщали Українські Новини, Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,7 млрд долларов в 2021 году. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля в размере почти 50,68 млн СПЗ, а уже 4 февраля необходимо заплатить еще 98,5 млн СПЗ. Самые крупные выплаты назначены на 12 марта и 13 сентября – по 295,5 млн СПЗ. Последние платежи в текущем году запланированы на 1 ноября – 43 млн СПЗ.

МинПром

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