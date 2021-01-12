Автопроизводство в Украине обвалилось на 32% Украинские производители автотранспортных средств в 2020 году сократили их выпуск на 32% по сравнению с 2019 годом – до 4,952 тыс.ед., сообщается на сайте ассоциации "Укравтопром".



Согласно ее предварительным данным, в том числе производство легковых автомобилей сократилось на 33% - до 4,202 тыс. ед., коммерческих на 63% - до 51 ед., автобусов на 20% - до 699 ед.



При этом, как сообщалось, созданные в Украине мощности позволяют выпускать до 400 тыс. ед. транспортных средств.



По итогам 2020 года все предприятия отрасли, кроме Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) сократили производство, а положительный результат ЗАЗа обусловлен возобновлением в сентябре производства легковых авто (в 2019 году не производились), и к концу 2020 года их было выпущено 816 ед.



В то же время производитель легковых автомобилей Skoda завод "Еврокар" снизил их производство на 46% - до 3,386 тыс.



Лидерство в выпуске автобусов сохранил завод "Черкасский автобус", несмотря на падение их производства на 28,3% - до 316 ед. Черниговский автозавод (ЧАЗ) корпорации "Эталон" выпустил 193 автобуса (на 4,5% или 9 ед. меньше), ЗАЗ – 69 ед. (на 2 ед. меньше), корпорация "Богдан" – 64 ед. (на 4 ед. меньше), Часовоярский автобусный завод – 57 ед.(на 39,4% или на 37 ед. меньше).



Статистику коммерческих сформировал только 51 автомобиль "Черкасского автобуса (против 121 ед. в 2019 году), тогда как в 2019 году эту автотехнику также выпускал ЗАЗ (15 ед.).



Как сообщалось, производитель большегрузных авто "АвтоКрАЗ" не предоставляет статистику производства с 2016 года.



По данным ассоциации, в последний месяц прошлого года автопроизводители всего выпустили 523 ед. автотранспортных средств, что на 6% меньше, чем в декабре-2019, и тут легковой сегмент продемонстрировал прирост на 3% (до 446 ед.) за счет ЗАЗа, выпустившего 156 ед. (ни одного годом ранее) и "Еврокара" (290 ед.), хотя последний сократил их выпуск на треть.



Автобусное производство в декабре сократилось на треть – до 71 ед., в том числе 35 ед. выпустил "Черкасский автобус", 22 ед. - ЧАЗ, 10 ед. – ЗАЗ и 4 ед. – Часовоярский завод.



Выпуск коммерческих автомобилей сократился в 3,3 раза - до 6 ед. (все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").



Как сообщалось, в 2019 году украинские автопроизводители выпустили 7,265 тыс. ед. автотранспортных средств (в том числе 6,254 тыс. легковых авто на "Еврокаре"), что на 10% больше, чем за 2018 год, однако загрузка мощностей не превысила 2%.



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