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Украинской промышленности важно сохранить экспортную динамику - Шпенов

12.01.21 12:56
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Пока в мире сохраняется высокий уровень цен на железорудное сырье и сталь, нашей промышленности необходимо сохранить экспортную динамику. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Это позволит сгладить возможные последствия форс-мажоров. Кроме того, хочется надеяться, что власть наконец всерьез займется промышленной политикой. Без господдержки не все промпредприятия смогут пережить кризис без необратимых потерь", - сказал он.

Нардеп отметил, что в 2020-м мировую экономику "лихорадило" под влиянием пандемии. Несмотря на прогнозы, последствия глобального экономического кризиса оказались менее разрушительными, чем ожидалось.

"Украине несколько повезло: рост цен на сталь и сырье, а также спрос на промышленную продукцию позволил нарастить упавшие в первой половине года объемы экспорта и финишировать с минимальными потерями", - подчеркнул он.

Д.Шпенов напомнил, что по итогам 2020 года падение ВВП ожидается на уровне 4,5-5%, по сравнению с 2019 годом. Это при том, что во втором квартале 2020-го украинская экономика упала 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Эксперты рассматривают 2021 год рассматривается как период восстановления экономики и отраслевого роста. Тем не менее в этом году сохранится негативное влияние таких форс-мажорных обстоятельств, как COVID-19 и проблемы с вакцинацией, ужесточение протекционистских мер и экспортных ограничений в мире, влияние "зеленого перехода" на выработку новых норм и требований к промышленной продукции. Прогнозы экономического роста в 2021-м находятся в интервале от 1,5% до 6%. Кабмин прогнозирует рост ВВП на уровне 4,6%. Нижний предел для нас нежелателен, так как рост экономики в 1,5% в 2021 году выведет страну на уровень, ниже 2019-го", - сказал политик.

Д.Шпенов акцентировал, что даже самые оптимистические прогнозы говорят о том, что наилучшим результатом текущего года для промышленного сектора может быть выход на уровень 2019-го года. В свою очередь, ЕБРР прогнозирует восстановление ВВП Украины на докризисный уровень только к концу 2022-го.

"Большое влияние на развитие украинской экономики может оказать пересмотр Соглашения Украина-ЕС. Отечественная промышленность ждет от переговоров расширения доступа на европейские рынки. Но гарантий на успешность пересмотра сегодня не может дать никто", - сказал Д.Шпенов.

МинПром

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