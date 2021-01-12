С 1 февраля газ может подешеветь на 44% Министерство энергетики предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля 2021 года цена на газ будет ограничена для "чувствительных" потребителей. Цена будет зафиксирована на год. Об этом министр энергетики Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.



"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5 356 грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - сообщил он.



По его словам, государственная компания "Укргаздобыча" будет продавать поставщикам "уязвимым" потребителям газ по цене "хаб минус". Цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре. При этом поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку до этой цены. Однако максимальный размер наценки будет ограничен.



"Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями, то они смогут выбирать и контракты не по фиксированной на год цене, а любые другие контракты", - добавил он.



Как напомнил Витренко, основными поставщиками населению (бытовым потребителям) являются региональные газоснабжающие компании, так называемые облгазсбыты. Их цена за тысячу кубометров в январе - от 6 990 до 10 800 грн. Средневзвешенная - 9 618 грн. У газоснабжающей компании "Нафтогаза" цена - 7 220 грн. "То есть в облгазсбытов в среднем цена на 33% выше. Но при этом их доля "рынка" - 89%", - сообщил министр.



Отметим, согласно ст. 16 закона "О рынке природного газа" уязвимые потребители - это те, кто имеет право на субсидию для возмещения расходов за потребленный природный газ и другую адресную помощь, предоставляемую в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.



Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабинете министров по поручению наработали пути решения вопросf роста тарифов на газ для населения. В правительстве есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.



Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине по 2020 год выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ - на 56,3%.



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