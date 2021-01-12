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Отказ от угля – важный шаг на пути зеленого перехода - Магера

12.01.21 12:23
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Украина не может отказаться от трансформации угольной промышленности. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Иначе в недалеком будущем столкнемся с еще большей технологической отсталостью и потерей конкурентных позиций на мировых рынках. Трансформацию нужно начинать уже завтра, так как будущее стремительно наступает и "зеленый переход" - один из главных его трендов", - сказал он.

С.Магера напомнил, что сегодня 27% производимой в мире энергии основано на сжигании угля. При этом генерируется 39% всех вредных выбросов. Именно поэтому отказ от использования угля стал одним из главных постулатов политики «зеленого переходу», которую исповедуют мировые промышленные гиганты.

"С каждым годом в мире появляется все больше разного рода ограничений для компаний, которые используют уголь в производственном цикле. Эти ограничения в свою очередь приводят к подорожанию конечной продукции. Это делается для того, чтобы использование угля попросту стало нерентабельным для бизнеса", - напомнил он.

С.Магера подчеркнул, что сокращение потребления угля в развитых странах Запада стало возможным благодаря эффективной государственной политике, дешевым альтернативам и ограниченном доступу к капиталу. Сегодня банки и инвесторы всячески пытаются уйти от финансирования промышленных процессов, предусматривающих использование угля.

Например, уже в 2022 году в Великобритании могут закрыться последние электростанции, работающие на угле. Такие решительные меры должны подкрепляться масштабным пакетом государственной поддержки, иначе неизбежно нарастание политического напряжения из-за отраслевой стагнации, роста безработицы.

При этом он подчеркнул, что для Украины закрытие угольных шахт без продуманной стратегии помощи бизнесу и гражданам чревато обострением ряда экономических и социальных проблем. "Просто объяснить шахтеру, что он лишился работы из-за повышения уровня мирового океана, - более чем некорректно. Думаю, начать стоит с аудита отрасли и выработки понятной и мягкой концепции перехода", - сказал нардеп.

"В соответствии с European Green Deal Украина планирует отказаться от ископаемых видов топлива к 2070-му году. Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, к 2030-му должно быть проведено эффективно свертывание угольной промышленности там, где это возможно. Но сделать это будет непросто. Необходимо диверсифицировать экономику в моногородах, которые полностью зависят от угольных предприятий. Также важно обеспечить новые рабочие места, подумать о переквалификации и социальных гарантиях для угольщиков", - подтытожил С.Магера.

МинПром

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