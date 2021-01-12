Экотрансформация является глобальным вызовом для украинского ГМК Экологическая трансформация является глобальным вызовом для украинского горно-металлургического комплекса. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Он выразил уверенность, что без нее нашим металлургам будет очень сложно выдержать конкуренцию на мировых рынках. Но затраты, необходимые на модернизацию производств, для украинских предприятий практически неподъемные, отмечает нардеп.



"Чтобы помочь промышленности, парламент должен как можно быстрее принять законопроект № 3543-1. Это позволит предприятиям тратить на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога. Без стимулирования "зеленой" трансформации мониторинг выбросов СО2 не достигнет своей цели", - сказал нардеп.



М.Магомедов также выразил уверенность, что выгоды вступившего в силу с 1 января закона "О принципах мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов" весьма сомнительны. "По сути мы имеем дело с внедрением очередной бюрократической процедуры. Чиновники же получили новый инструмент ручного воздействия на промышленные предприятия. Ручная сверка данных о выбросах на самом деле далека от целей экотрансформации, которые стоят сегодня перед украинским бизнесом", - сказал он.



"В мире в ближайшем будущем планируется интегрировать автоматизированные блокчейн мониторы, например, Carbon Tracing Plaform. Мы же вместо стимулирования промышленности создаем очередную потенциально коррупционную кормушку чиновников", - добавил М.Магомедов.



МинПром



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