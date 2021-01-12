Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Экотрансформация является глобальным вызовом для украинского ГМК

12.01.21 11:58
печать
размер текста:

Экологическая трансформация является глобальным вызовом для украинского горно-металлургического комплекса. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он выразил уверенность, что без нее нашим металлургам будет очень сложно выдержать конкуренцию на мировых рынках. Но затраты, необходимые на модернизацию производств, для украинских предприятий практически неподъемные, отмечает нардеп.

"Чтобы помочь промышленности, парламент должен как можно быстрее принять законопроект № 3543-1. Это позволит предприятиям тратить на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога. Без стимулирования "зеленой" трансформации мониторинг выбросов СО2 не достигнет своей цели", - сказал нардеп.

М.Магомедов также выразил уверенность, что выгоды вступившего в силу с 1 января закона "О принципах мониторинга, отчетности и верификации парниковых газов" весьма сомнительны. "По сути мы имеем дело с внедрением очередной бюрократической процедуры. Чиновники же получили новый инструмент ручного воздействия на промышленные предприятия. Ручная сверка данных о выбросах на самом деле далека от целей экотрансформации, которые стоят сегодня перед украинским бизнесом", - сказал он.

"В мире в ближайшем будущем планируется интегрировать автоматизированные блокчейн мониторы, например, Carbon Tracing Plaform. Мы же вместо стимулирования промышленности создаем очередную потенциально коррупционную кормушку чиновников", - добавил М.Магомедов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:56
Украинской промышленности важно сохранить экспортную динамику - Шпенов
12:43
С 1 февраля газ может подешеветь на 44%
12:23
Отказ от угля – важный шаг на пути зеленого перехода - Магера
11:03
Fitch Solutions прогнозирует рост добычи цинка
10:58
Американские металлурги требуют оставить в силе стальные тарифы Трампа
10:40
В 2020 году потребление автогаза в Украине выросло на 3%
10:22
Иран продолжает увеличивать стальную выплавку
09:55
Шмыгаль рассказал о планах снижения тарифов на газ
09:12
Японская Chiyoda Steel установила новую ЭДП на заводе Ayase
08:59
Канада установила окончательные пошлины на толстый лист из Германии и Тайваня
08:30
В 2020 году украинские металлурги снизили выплавку стали на 1,4%
08:02
Мариупольский морпорт в 2020 году увеличил перевалку на 8,4%
11.01.21
17:52
Сбор металлолома в Украине упал на 8,6%
17:31
Кабмин отменил все льготы на электроэнергию
17:15
Укрзализныця обнародовала порядок оплаты за используемые вагоны
16:53
Выпуск проката на ДМЗ обвалился на 68%
16:26
После праздников украинские заробитчане рванули в Европу
16:13
В 2020 г. производители промпродукции в Украине подняли цены на 14,5%
16:00
Мировые цены на продовольствие достигли трехлетнего максимума
15:40
В Украине ускорилась инфляция
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!