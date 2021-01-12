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В 2020 году потребление автогаза в Украине выросло на 3%

12.01.21 10:40
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Потребление автогаза в Украине в 2020 году увеличилось на 3%, или на 55 тыс. т, по сравнению с 2019 годом и составило 1,98 млн. т, свидетельствуют данные "Консалтинговой группе "А-95".

Как пишет enkorr, указанный объем не включает импорт бутана для переработки "Карпатнефтехима", который в 2020 году сократил объем переработки до 51,6 тыс. т (-53% к 2019 г.).

Доля импорта в снабжении рынка автогаза составила 79%. Объемы поставок из-за рубежа относительно 2019 г. увеличились на 5,5% (+81,5 тыс. т).

Крупнейшим поставщиком остается Россия. Отгрузки из РФ в 2020 г. выросли на 4,4%, до 721 тыс. т, что соответствует 36% баланса украинского рынка. Импорт из Казахстана увеличился на 21,4% - до 375 тыс. т, а доля в балансе выросла до 19% (+3 процентных пункта). Белорусские поставки сократились на 10% - до 345 тыс. т, их доля на рынке Украины снизилась с 19% до 17%.

Поставки морским транспортом в 2020 г. увеличились на 58,4% - до рекордного уровня в 92,3 тыс. т.

Внутреннее производство СУГ снизилось на 6% и составило 412 тыс. т.

По мнению экспертов, одной из причин замедления темпов прироста потребления является достижение технического лимита по переводу транспортных средств на автогаз.

"За последние 5 лет с бензина на газ было переведено все, что подлежало конверсии. Владельцы основной массы остального бензинового транспорта не имеют либо такой технической возможности, либо экономической необходимости", - считает аналитик Артем Куюн.

Он также отметил, что одним из факторов снижения темпов популярности газа является повышение ценового соотношения газ/бензин. Так, в 2020 г. пропорция в среднем составляла 48%, в то время как в 2019 г. - 42%.

Эксперт напомнил, что из-за вызванных пандемией преобразований на глобальном рынке в 2020 г. наблюдались ситуации, когда сжиженный газ на европейских рынках стоил дороже бензина.

Кроме того, по словам Куюна, из-за острой необходимости в импортном ресурсе стоимость СУГ на украинской границе нередко была ощутимо выше цен в Средиземноморье и Северо-Западной Европе.

МинПром

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