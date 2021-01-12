Американские металлурги требуют оставить в силе стальные тарифы Трампа Четыре ведущих ассоциации сталелитейной промышленности и Объединенный профсоюз сталелитейщиков США 11 января призвали избранного президента Джо Байдена обеспечить сохранение тарифов и квот на сталь, введенных в 2018 году для защиты национальной безопасности, сообщает AISI



В письме избранному президенту Американский институт черной металлургии (AISI), Ассоциация производителей стали (SMA), Объединенный профсоюз сталелитейщиков (USW), Комитет по импорту труб и труб (CPTI) и Американский институт стальных конструкций (AISC) настаивают на том, что «сохранение тарифов и квот на сталь необходимо для обеспечения жизнеспособности отечественной сталелитейной промышленности перед лицом огромного и растущего избытка сталелитейных мощностей».



"Отмена или ослабление этих мер до того, как крупные страны-производители стали ликвидируют свои избыточные мощности - а также субсидии и другие искажающие торговлю меры политики, которые подпитывают сталелитейный кризис - только вызовут новый всплеск импорта с разрушительными последствиями для отечественных производителей стали и их рабочих, - сказано в обращении. - К сожалению, восстановление сталелитейной промышленности было остановлено пандемией COVID-19, которая вызвала значительное падение спроса прошлой весной, спровоцировав болезненные сокращения рабочих мест, поскольку сталелитейные заводы, производители труб и трубные заводы либо сокращают производство, либо полностью закрываются. Хотя клиенты возобновили производство, сталелитейная промышленность начала восстанавливаться, но мы по-прежнему очень уязвимы для новых всплесков импорта".



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