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Иран продолжает увеличивать стальную выплавку

12.01.21 10:22 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана, за первые девять месяцев текущего года по местному календарю (20 марта — 20 декабря 2020 г.) производство стали в стране составило 21,65 млн. т. Это на 8,3% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.

Иранская металлургическая промышленность продолжает понемногу наращивать обороты. По итогам восьми месяцев (март-ноябрь) превышение прошлогоднего графика составило около 8,0%.

Производство готового проката в Иране достигло за девять месяцев 19,2 млн. т. Это на 9,5% больше, чем в течение аналогичного периода годичной давности.

В начале января США ввели новые санкции против 12 иранских металлургических компаний. Но Министерство заявляет, что это не окажет существенного воздействия на национальный экспорт стали. Из-за эпидемии коронавируса и неблагоприятной конъюнктуры он сократился в 2020 г. примерно на 25% по сравнению с предыдущим годом, но в марте-декабре доходы от внешних поставок стальной продукции и полуфабрикатов составили $2,18 млрд.

МинПром

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