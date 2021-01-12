Японская Chiyoda Steel установила новую ЭДП на заводе Ayase Японская металлургическая компания Chiyoda Steel завершила установку новой электродуговой печи (ЭДП) на своем мини-заводе Ayase в окрестностях Токио. Предприятие ежегодно выпускает до 480 тыс. т арматуры и другого сортового проката.



Как сообщает компания, старая печь, остановленная в ноябре прошлого года, проработала на заводе около полувека. Установка нового агрегата позволит сократить энергопотребление и снизить выбросы углекислого газа.



Новая печь Starq EAF была разработана японским производителем специальных сталей Daido Steel. Ее особенность заключается в наличии вращающего механизма, что обеспечивает равномерное плавление шихты без использования дополнительных горелок.



Daido Steel впервые установила такую печь на своем заводе Chita в 2013 г. В 2022 г. компания планирует установить на этом предприятии вторую такую печь, а затем заменить еще два сталеплавильных агрегата.



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