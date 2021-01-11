Выпуск проката на ДМЗ обвалился на 68% Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в 2020 году сократил производство проката на 68,4% по сравнению с 2019 годом – до 140 тыс. т. Причина – длительный простой из-за ремонтов и модернизации. Об этом сообщил Интерфакс-Украина.



Также за год ДМЗ произвел 175 тыс. т стали и 160 тыс. т чугуна.



В декабре завод выпустил 20 тыс. т проката, тогда как с августа по ноябрь ежемесячный выпуск составлял 22 тыс. т.



Напомним, что в октябре 2019 года предприятие заявило о приостановке производственных мощностей для модернизации. Причина − ухудшение рыночного спроса на сталь. После более полугода простоя комбинат заявил о завершении ремонтных работ и подготовке к запуску.



Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Производит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок и рельсы.



Основная продукция – квадратная заготовка (поставляется в Турцию и Египет), швеллер, имеющий широкую географию экспорта (страны Европы, Азии, Африки), а также чугун, который экспортируется преимущественно в Турцию.



По итогам 2019 года ДМЗ сократил производство проката на 43% по сравнению с предыдущим годом – до 449 тыс. т.



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