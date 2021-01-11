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В 2020 г. производители промпродукции в Украине подняли цены на 14,5%

11.01.21 16:13 , Интерфакс Украина
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Цены в промышленности Украины в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года увеличились на 14,5%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Как ранее сообщало статведомство, в 2019 году рост цен промпроизводителей составил 7,4% ,в 2018-м - 14,2%, в 2017-м. -16,5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.

Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросли на 9,7%, при поставках за пределы страны – на 36,1%.

Цены в промышленности Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2020 года выросли на 1,8% после роста в ноябре на 2%, октябре – на 3,8%, сентябре – на 1,7%.

В то же время Госстат указывает: среднегодовое снижение цен в промышленности в 2020 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) составило 1,6%, тогда как в предыдущие годы фиксировался рост цен: в 2019 году - 4,1%, 2018 году – 17,4%, 2017 году – 26,4%, 2016 году - 20,5%, 2015 году – 36%.

Цены в добывающей промышленности в декабре-2020 (по отношению к декабрю-2019) увеличились на 29,5%, за счет роста цен в добыче металлических руд – на 44,6%, нефти и газа на - 28,6%, а в выработке каменного угля они снизились - на 7,3%.

В перерабатывающей промышленности цены выросли на 15,7%. В производстве сахара они выросли на 59,6%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 9,9%, мясных продуктов – на 2,9%, молочных продуктов – на 6,5%, напитков - на 2,6%.

Коме того, в металлургии в декабре 2020 года к декабрю 2019 года цены выросли на 25,2%, производстве товаров промежуточного потребления – на 21,9%, в химическом производстве – на 20,9%, производстве товаров краткосрочного пользования – на 18,7%, деревообработке – на 10,5%, в фармацевтическом производстве - на 10,4%, машиностроении – на 2,1%.

В поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха рост цен составил 3,9%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,8%.

МинПром

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