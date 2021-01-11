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В Украине ускорилась инфляция

11.01.21 15:40 , РБК Украина
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Потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в 2020 году инфляция ускорилась по сравнению с 2019 годом, когда она составила 4,1%.

Продукты питания в Украине за 2020 год подорожали на 5,2%. Больше всего подорожали сахар - на 47,7%, яйца - на 30,0% и подсолнечное масло - на 21,7%, фрукты - на 12,9%, хлеб - на 8,5%. В то же время овощи подешевели на 12,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,2%, на одежду и обувь - снизились на 7,3%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 13,6% (в том числе газ подорожал на 56,3%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - подорожало на 7,7%, транспорт подорожал на 2,7%, цены на связь выросли на 4,1%, на отдых и культуру выросли на 0,1%, образование подорожало на 13,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 3,7%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

МинПром

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