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Зеленскому представили план по существенному снижению тарифов на газ

11.01.21 15:13 , Интерфакс Украина
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Врио министра энергетики Юрий Витренко на совещании по вопросам энергетического рынка под председательством президента Украины Владимира Зеленского представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

В свою очередь, президент В.Зеленский поставил перед правительством задачу безотлагательно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и по другим причинам, сложившимся в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - подчеркнул В.Зеленский.

Кроме того, на совещании сообщили, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке страны.

Отмечается, что в совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители.

Как сообщалось, Кабмин 28 декабря 2020 года отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло- и электроэнергию.

МинПром

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