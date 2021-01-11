Зеленскому представили план по существенному снижению тарифов на газ Врио министра энергетики Юрий Витренко на совещании по вопросам энергетического рынка под председательством президента Украины Владимира Зеленского представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ, сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.



В свою очередь, президент В.Зеленский поставил перед правительством задачу безотлагательно решить вопрос с тарифами на газ для населения.



"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и по другим причинам, сложившимся в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - подчеркнул В.Зеленский.



Кроме того, на совещании сообщили, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке страны.



Отмечается, что в совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместители.



Как сообщалось, Кабмин 28 декабря 2020 года отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии.



С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло- и электроэнергию.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



