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С Нового года акции Ferrexpo выросли в цене почти на 15%

11.01.21 13:34
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С 4 по 8 января котировки акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Горишние Плавни, Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) выросли на 14,8%, или на 0,438 фунта стерлингов за акцию, до 3,4 фунта стерлингов/акция. Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

Согласно им, 4 января акции компании котировались на уровне 2,962 фунта стерлингов, после чего 5 января котировки акций повысились до 3,122 фунта стерлингов, 6 января - до 3,34 фунта стерлингов и 7 января - до 3,436 фунта стерлингов, при этом 8 января они снизились до 3,4 фунта стерлингов.

Сделки совершались на протяжении недели.

С начала года котировки акций компании повысились на 20,1% (по сравнению с уровнем котировок 31 декабря 2020 года - 2,83 фунта стерлингов).

Как сообщали Українськi Новини, c 31 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года котировки акций Ferrexpo повысились на 78%, или на 1,24 фунта стерлингов, до 2,83 фунта стерлингов за акцию.

В январе-июне 2020 года компания сократила прибыль на 7,6%, или на 20,443 млн долларов до 249,908 млн долларов, сократив выручку на 1,4%, или на 11,28 млн долларов до 775,831 млн долларов.

В январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Ferrexpo увеличила производство окатышей на 3% до 8,134 млн тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,8%, или на 88 тыс. тонн до 10,518 млн тонн.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Ferrexpo увеличила прибыль на 20,3%, или на 68,072 млн долларов до 403,293 млн долларов, увеличив выручку на 18,3%, или на 232,694 млн долларов до 1 506,724 млн долларов.

МинПром

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