Топливо на заправках продолжает дорожать Ряд операторов розничного рынка за выходные (6-11 января) повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".



На станциях KLO бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 26,39 грн/л, а "пятерка" и ДТ — на 40 коп./л, до 27,39 грн/л и 25,79 грн/л соответственно. Дизельное топливо в сети "БРСМ Нафта" в среднем подорожало на 24 коп./л, до 22,27 грн/л.



На 30 коп./л все виды топлива подорожали в сети Marshal.



Такие сети как "Татнефть-АЗС-Украина", "Укргаздобыча", Mango и Motto повысили цены на 10-95 коп./л.



В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 11 января составила 24,19 грн/л, А-95 подорожал до 25,22 грн/л, ДТ — до 24,60 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 3-4 коп./л.



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