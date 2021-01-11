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Топливо на заправках продолжает дорожать

11.01.21 14:11 , enkorr
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Ряд операторов розничного рынка за выходные (6-11 января) повысили стоимость бензинов и дизельного топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На станциях KLO бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 26,39 грн/л, а "пятерка" и ДТ — на 40 коп./л, до 27,39 грн/л и 25,79 грн/л соответственно. Дизельное топливо в сети "БРСМ Нафта" в среднем подорожало на 24 коп./л, до 22,27 грн/л.

На 30 коп./л все виды топлива подорожали в сети Marshal.

Такие сети как "Татнефть-АЗС-Украина", "Укргаздобыча", Mango и Motto повысили цены на 10-95 коп./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 11 января составила 24,19 грн/л, А-95 подорожал до 25,22 грн/л, ДТ — до 24,60 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 3-4 коп./л.

МинПром

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