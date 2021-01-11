ДМК нарастил выпуск проката и выплавку стали

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) в 2020 году нарастил производство проката на 13,3% по сравнению с 2019 годом – до 2,54 млн т. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По итогам года ДМК нарастил выплавку стали на 15,2% по сравнению с 2019 годом – до 2,56 млн т, чугуна – на 19,2%, до 2,36 млн т, а агломерата – на 40,2%, до 4,06 млн т.
В декабре комбинат произвел 242,1 тыс. т товарной металлопродукции.
При этом за месяц выпущено 218,7 тыс. т чугуна, 226,1 тыс. т стали, 363,7 тыс. т агломерата и 71,2 тыс. т проката. За декабрь ДМК отгрузил заказчикам 242,7 тыс. т металлопродукции.
Финансовое положение компании остается сложным. Чистый доход ДМК в 2019 году снизился на 17,5% по сравнению с 2018-м – до 25,86 млрд грн. Чистый убыток комбината сократился на 48% – до 14,95 млрд грн. Непогашенный убыток к концу 2019 года составил 70,74 млрд грн.