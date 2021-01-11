ГОКи Фирташа сократили выпуск ильменитового концентрата на 21,3% В 2020 году по сравнению с 2019 годом входящие в Group DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Междуреченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская область), по предварительным данным, сократили производство ильменитового концентрата на 21,3%, или на 32 тыс. тонн, до 118 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.



"Объем выпуска двух горнодобывающих комбинатов ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК", входящих в титановый бизнес Group DF, составит около 118 тыс. тонн ильменитового концентрата (TiO2) по предварительным итогам 2020 года. В текущем году комбинаты были сосредоточены на выполнении своих обязательств перед украинскими потребителями", - говорится в нем.



Согласно сообщению, структура продаж не изменилась: 51% продукции было отгружено на внутренний рынок, 49% – экспортировано европейским клиентам.



"Мы полностью выполнили производственный план, несмотря на негативное влияние коронакризиса на мировые рынки титановой продукции и проседание цен. Мы верим в будущее постепенное восстановление рынка, связанное с восстановлением глобальной экономики. При благоприятном сценарии, мы ожидаем восстановление цен на нашу продукцию к весне 2021 года. По итогам 2020 года могу точно сказать, что все 100% контрактов на поставку нашей продукции полностью выполнены. На нашу продукцию есть устойчивый спрос, поэтому мы продолжим наращивать объем производства и расширять бизнес", – прокомментировал председатель обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК" Сергей Косенко.



Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит") и два строящихся ГОКа - Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).



Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.



Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии. Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы. Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.



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