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ГОКи Фирташа сократили выпуск ильменитового концентрата на 21,3%

11.01.21 13:35 , Украинские новости
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В 2020 году по сравнению с 2019 годом входящие в Group DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Междуреченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская область), по предварительным данным, сократили производство ильменитового концентрата на 21,3%, или на 32 тыс. тонн, до 118 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"Объем выпуска двух горнодобывающих комбинатов ООО "Валки-Ильменит" и ООО "Междуреченский ГОК", входящих в титановый бизнес Group DF, составит около 118 тыс. тонн ильменитового концентрата (TiO2) по предварительным итогам 2020 года. В текущем году комбинаты были сосредоточены на выполнении своих обязательств перед украинскими потребителями", - говорится в нем.

Согласно сообщению, структура продаж не изменилась: 51% продукции было отгружено на внутренний рынок, 49% – экспортировано европейским клиентам.

"Мы полностью выполнили производственный план, несмотря на негативное влияние коронакризиса на мировые рынки титановой продукции и проседание цен. Мы верим в будущее постепенное восстановление рынка, связанное с восстановлением глобальной экономики. При благоприятном сценарии, мы ожидаем восстановление цен на нашу продукцию к весне 2021 года. По итогам 2020 года могу точно сказать, что все 100% контрактов на поставку нашей продукции полностью выполнены. На нашу продукцию есть устойчивый спрос, поэтому мы продолжим наращивать объем производства и расширять бизнес", – прокомментировал председатель обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК" Сергей Косенко.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит") и два строящихся ГОКа - Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).

Максимальная проектная мощность Междуреченского ГОКа составляет 180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год, а "Валки-Ильменит" – 65 тыс. тонн.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии. Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы. Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.

МинПром

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