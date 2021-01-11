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ArcelorMittal Italia перезапустит производственные мощности в Таранто

11.01.21 13:12 , steelguru
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Итальянские СМИ сообщили, что 7 января ArcelorMittal Italia объявила местным профсоюзам, что ее мощности по производству толстолистовой стали в Таранто будут перезапущены к середине января, а конвертер и МНЛЗ, а также доменная печь № 2 – к концу месяца  после остановки прошлой весной. В результате суточное производство стали увеличится с 10 000 до 14 000 тонн.

Однако в сообщениях СМИ говорилось, что реакция профсоюзов не была положительной, так как Unione Sindacale di Base опасалась, что производственные показатели скоро снова упадут. В USB считают, что с перезапуском доменной печи № 2 доменная печь № 4 будет остановлена, так как ее конструкция представляет опасность, и, следовательно, ситуация вернется на круги своя.

По сообщениям СМИ, ArcelorMittal Italia завершила 2020 год с годовым объемом производства 3,3 млн тонн, что является самым низким показателем за всю историю.

Между тем временные увольнения из-за Covid-19 начались 4 января и продлятся 12 недель, что может затронуть максимум всего персонала или 8 132 прямых сотрудника. Компания сообщила профсоюзам работников, что в связи с продолжающимся сокращением трудовой активности, связанным с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией из-за вируса COVID 19 на национальном уровне, она вынуждена начать сокращать  персонал, указанный по категориям и связанным подразделениям, с 4 января 2021 года.

МинПром

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