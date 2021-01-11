Завод ArcelorMittal в ЮАР вышел на полную мощность News24 сообщает, что завод ArcelorMittal South Africa Vanderbijlpark в провинции Гаутенг, ЮАР, вернулся на полную мощность за несколько недель до запланированного перезапуска из-за роста спроса на сталь благодаря перезапуску второй доменной печи 20 декабря.



ArcelorMittal South Africa заявила, что "компания ускорила перезапуск до декабря в ответ на рост спроса на сталь в ЮАР и истощение запасов стали на всех этапах цепочки поставок стали после локдауна из-за Covid-19. Своевременный перезапуск поможет удовлетворить поставки стали для местной промышленности в условиях глобального дефицита стали, при этом сроки поставки стали приходятся на вторую половину второго квартала 2021 года".



Генеральный директор ArcelorMittal в Южной Африке Кобус Верстер сказал: "Мы ожидаем, что после того, как все три доменные печи полностью введены в эксплуатацию на наших заводах в Ньюкасле и Фандербейлпарке, в ближайшие месяцы мы сможем более чем удовлетворить потребности в стали в Южной Африке и соседних странах".



Однако производитель сказал, что ему известно, что повторная волна Covid-19 в стране может отрицательно повлиять на его производственные возможности, добавив, что производство продолжается в соответствии с необходимыми протоколами безопасности.



В сентябре ArcelorMittal South Africa заявила, что возобновит производство на своем заводе в Фандербейлпарке в январе 2021 года после того, как сократит производство из-за падения спроса после локдана из-за Covid-19.



Завод Vanderbijlpark имеет две доменные печи и три кислородные печи. Помимо заводов в Фандербейлпарке, ArcelorMittal South Africa также имеет предприятия в Веринихинге, Салданье и Ньюкасле.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



