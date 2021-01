Турция начала антидемпинговое расследование по импорту г/к рулона из ЕС и Южной Кореи

Министерство торговли Турции, рассмотрев жалобу турецких производителей стали, начало антидемпинговое расследование в отношении импорта горячекатаного рулона из Европейского Союза и Южной Кореи.



Было установлено, что турецкие производители понесли материальный ущерб или угрозу его нанесения в результате демпингового импорта из ЕС и Южной Кореи. Это расследование началось всего через день после того, как ЕС ввел в отношении Турции тарифы в размере 4,8-7,6% на горячекатаный рулон в попытке обуздать конкуренцию со своими производителями стали в ЕС. Пошлины будут временно введены с 14 января и будут действовать в течение шести месяцев, что, как ожидается, ограничит экспорт в регион турецких комбинатов. Окончательные пошлины планируется установить к 13 июля.



Турецкая ассоциация производителей стали TCUD ранее призывала правительство Турции ввести аналогичные контрмеры в отношении импорта стали из ЕС, утверждая, что квоты и торговые расследования уже заметно сократили экспорт HRC турецких комбинатов в ЕС, их основной экспортный рынок, в то время как импорт из ЕС оставался высоким.



Турция импортировала около 1,3 млн тонн HRC из ЕС за первые 10 месяцев 2020 года, что относительно не изменилось в годовом исчислении, в то время как импорт HRC из Южной Кореи достиг 262 тыс. тонн за тот же период.



Самые крупные турецкие производители стали: Eregli Demir ve Celik Fabrikaları TAS, Colakoglu Metalurji AS, Habas Sınai ve Tibbi Gazlar Istihsal Endustrisi AS и ToscelikProfil and Hair Industry Inc.



