В Германии появится фонд для обхода санкций против Северного потока-2 Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание специального фонда, цель которого помочь компаниям обойти американские санкции против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает правительство региона.



Почетным председателем фонда станет бывший премьер-министр земли Эрвин Зеллеринг (Erwin Sellering). В состав совета фонда также войдут бывший член Европарламента Вернер Кун (Werner Kuhn) и предприниматель Катя Эндерляйн (Katja Enderlein).



Со стороны государства в уставный капитал фонда поступит 200 тыс. евро. Nord Stream 2 AG согласился внести 20 млн евро.



Планируется, что этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США.



Американская администрация давно выступает против реализации "Северного потока 2".



Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.



В декабре прошлого года в Германии заявили, что "Северный поток 2" достроят, несмотря на санкции.



Как сообщалось ранее, российский трубоукладчик "Академик Черский" спустя месяц пребывания у берегов Калининграда вернулся в зону достройки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.



МинПром





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