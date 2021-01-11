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В Германии появится фонд для обхода санкций против Северного потока-2

11.01.21 11:54 , Интерфакс
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Власти германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания поддержали создание специального фонда, цель которого помочь компаниям обойти американские санкции против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщает правительство региона.

Почетным председателем фонда станет бывший премьер-министр земли Эрвин Зеллеринг (Erwin Sellering). В состав совета фонда также войдут бывший член Европарламента Вернер Кун (Werner Kuhn) и предприниматель Катя Эндерляйн (Katja Enderlein).

Со стороны государства в уставный капитал фонда поступит 200 тыс. евро. Nord Stream 2 AG согласился внести 20 млн евро.

Планируется, что этот фонд позволит компаниям, задействованным в строительстве трубопровода, закупать оборудование и стройматериалы. Поскольку они будут делать это не напрямую, а именно через фонд, это должно защитить их от ограничительных мер США.

Американская администрация давно выступает против реализации "Северного потока 2".

Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

В декабре прошлого года в Германии заявили, что "Северный поток 2" достроят, несмотря на санкции.

Как сообщалось ранее, российский трубоукладчик "Академик Черский" спустя месяц пребывания у берегов Калининграда вернулся в зону достройки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании.

МинПром


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