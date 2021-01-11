Минэнерго предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для уязвимых потребителей В то время, как "Нафтогаз" повысил цены на газ на 14% в январе-2021, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает с 1 февраля на год ограничить цену газа для "уязвимых потребителей", а к таким отнесено все население, на основе формулы "хаб минус". Об этом говорится в проекте постановления, с которым ознакомились Українські Новини.



Так, газ для поставок этой категории потребителей будет продавать не НАК "Нафтогаз Украины", как раньше, а "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз" - НАК возможно будет использовать ее лишь для продажи газа в качестве поставщика последней надежды. В проекте постановления к цене применяется определение "предельная", хотя учитывая порядок формирования, ее можно назвать скорее фиксированной.



Как стало известно Українським Новинам, с такой инициативой выступил врио министра энергетики Юрий Витренко. К категории "уязвимых потребителей", исходя из документа, отнесено практически все население страны. Определялась эта категория по таким критериям (п.4):



1) высокая зависимость от негативных результатов на рынке природного газа вследствие значительных колебаний цен;



2) социально-демографическое состояние - возраст, образование, место жительства;



3) сложность восприятия информации на рынке природного газа, часто связана со сложным маркетингом поставщиков природного газа;



4) необходимость доступа к сети Интернет для получения информации, необходимой для принятия решений;



5) уровень платежеспособности;



6) ограниченная возможность осуществить осознанный и компетентный выбор существенных условий сделки из-за значительных особенностей функционирования рынка природного газа.



"Учитывая критерии, определенные в п.4 Порядка, уязвимыми потребителями природного газа являются все бытовые потребители", - говорится в документе.



Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нафтогаз Украины".



Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины.



"7.3. Цена продажи природного газа АО "Укргаздобыча" та АО "ГАО "Черноморнафтогаз" для поставок уязвимым потребителям определяется один раз в год по формуле ("хаб минус")", - говорится в документе.



За основу предлагается взять среднеарифметическую фактическую цену (End of Day) газа на 2021 год (Year-Ahead) на немецком хабе (NCG) (по информации биржи Powernext/EEX за ноябрь 2020 года).



МинПром



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