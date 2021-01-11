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Nucor ввела в строй новый завод по выпуску арматуры в штате Флорида

11.01.21 10:59 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая компания Nucor ввела в строй новый микрозавод Nucor Steel Florida в центральной части штата Флорида.
Новое предприятие мощностью 345 тыс. т в год оснащено 40-тонной электродуговой печью (ЭДП) и одноручьевой МНЛЗ, на котором получают квадратную заготовку размером 130 мм. Конечной продукцией завода является арматура диаметром от 9,5 до 35,8 мм в прутках и бунтах весом до 4,5 тонн.

Полуфабрикаты с МНЛЗ поступают напрямую на "ультракомпактный" прокатный стан с 8 черновыми и 8 чистовыми клетями. Для промежуточного нагрева вместо нагревательной печи используется индукционная печь мощностью 4 МВт.

Как заявляет итальянская компания Danieli, поставившая основное производственное оборудование для завода, такая схема минимизирует потребление электроэнергии и выбросы углекислого газа.

Новый микрозавод Danieli MIDA, конструкция которого предусматривает прямую прокатку заготовки, является вторым предприятием данного типа, построенным итальянской компанией для Nucor. Всего компания построила 14 таких заводов по всему миру, из них 4 – в США.

МинПром

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