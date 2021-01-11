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Автомобильный секонд-хенд уверенно лидирует на украинском рынке

11.01.21 10:43
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В последний месяц 2020 года на украинские номера перешли более 40 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, сообщает "Укравтопром". Большее количество регистраций импортного секонд-хенда фиксировалось лишь 22 месяца назад.

По сравнению с декабрем прошлого года регистрации бывших в эксплуатации иномарок выросли на 31 процент.

В результате растаможенный секонд-хенд занял 80% первичного рынка легковых авто.

Всего по итогам 2020 года на украинские номера перешли 353,4 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто. Напомним, что за минувший год в Украине было реализовано 85,5 тыс. новых легковых автомобилей. Таким образом, 4 из 5 впервые зарегистрированных в 2020 году легковушек были импортным секонд-хендом.

Самой популярной маркой среди подержанных иномарок стала немецкая Volkswagen. За двенадцать месяцев 2020 года украинцы привезли и зарегистрировали 58518 подержанных Фольксвагенов. Второй результат у FORD. Владельцами не новых автомобилей этой марки стали 33811 украинских автомобилистов. На третьем месте Skoda – 28782 растаможенных и зарегистрированных машин.

МинПром

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