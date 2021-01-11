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В Индии делают ставку на производство алюминия

11.01.21 10:12 , Металлоснабжение и сбыт
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Индийская государственная угольная компания Coal India Ltd (CIL) планирует инвестировать порядка 1 трлн. рупий (13,5 млрд долл.) в диверсификацию своей деятельности. При этом компания собирается вложить 380 млрд рупий в алюминиевый "гринфилд" (строительство производственного комплекса с нуля) и 234 млрд рупий в совместное строительство алюминиевого завода с другой государственной компанией National Aluminium Company Ltd (NALCO).

При этом NALCO сама планирует в ближайшие 6-7 лет направить порядка 300 млрд рупий в расширение своих производственных мощностей.

Как заявил министр угледобывающей промышленности Индии Пралхад Джоши, потребление алюминия в стране составляет лишь около 2,8 кг в год, что гораздо меньше, чем средний показатель по миру (12 кг). Поэтому Индия должна поддерживать как расширение спроса на металл, так и увеличение его производства.

С целью поддержки национальной цветной металлургии правительство планирует создать систему оперативного мониторинга импорта меди и алюминия, а также общенациональную систему сбора медного и алюминиевого лома. Помимо увеличения выпуска первичных металлов, правительство Индии будет стимулировать развитие отрасли рециклинга.

По предварительным данным, новые проекты CIL и NALCO планируется реализовать в штатах Одиша и Джаркханд. Причем в последнем предполагается построить интегрированный комплекс, включающий бокситовый рудник.

МинПром

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