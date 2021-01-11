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В Европе и Азии резко выросли цены на газ

11.01.21 09:36
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Цены на газ на азиатском и европейском рынках бьют все рекорды на фоне холодной зимы, пишет газета "Коммерсант".

Так, цена газа «на день вперед» на голландском TTF с поставкой на 11 января выросла до пикового уровня в $252 за 1 тыс. кубометров — это максимальная цена с 25 января 2019 года. В Испании, на которую обрушились сильнейшие снегопады, цены на газ на местном хабе PVB за несколько дней взлетели до $645,84 за 1 тыс. кубометров.

На 7 января индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в северо-восточную Азию, достиг пика в $20,7 за MMBtu ($812 за 1 тыс. кубометров). Такая динамика, которая превзошла даже всплеск после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году, вызвана сокращением производства на СПГ-заводах в Австралии, Катаре и Малайзии, а также сложностями с поставками СПГ из США.

Пропускная способность кратчайшего маршрута из Мексиканского залива в Азию через Панамский канал ограничена двумя судами в день, и остальным приходится ждать до 13 суток, чтобы попасть из Атлантического в Тихий океан. Из-за этого многие суда идут длинным путем на восток вокруг мыса Доброй Надежды — это, в свою очередь, приводит к нехватке танкеров и росту ставок фрахта. Несмотря на это, в декабре экспорт СПГ из США побил рекорд, составив 277 млн кубометров в сутки, из которых, по данным EIA, до 50% идет в Азию, и около 30% — в Европу.

Впрочем, нынешний всплеск цен, согласно ожиданиям рынка, будет сравнительно краткосрочным. Так, индекс Platts JKM на вторую половину февраля оценивается в $17,811 за MBTU, на первую половину марта — в $12,628, а на вторую половину марта — уже в $8,751.

МинПром

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