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Airbus в прошлом году на треть сократил поставки самолетов

11.01.21 09:29
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Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus поставила в 2020 году заказчикам 566 самолетов, что примерно на 34% меньше показателя за 2019 год в 863 машины. Об этом говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте компании, сообщает Корреспондент.

"Airbus SE поставила 566 коммерческих самолета 87 заказчикам в 2020 году, что оказалось в рамках плана адаптации производства, принятого в апреле 2020 года в ответ на пандемию COVID-19", – говорится в сообщении.

В то же время в декабре поставки достигли 89 лайнеров – это максимальный месячный показатель за весь год и на 39% больше значения ноября в 64.

При этом за тот же год Airbus принял заказы на поставку в общей сложности 268 самолетов, что практически в три раза меньше уровня 2019 года – 768 лайнеров.

"Основываясь на наших поставках в 2020 году, мы с осторожным оптимизмом смотрим на 2021 год, хотя проблемы и неопределенности остаются высокими в краткосрочной перспективе", – заявил генеральный директор компании Гийом Фори.

Ранее сообщалось, что Airbus уволит 15 тысяч сотрудников по всему миру из-за возобновления карантинных ограничений на авиаперелеты. Перспективы авиационной отрасли снова ухудшились, считают в концерне.

МинПром

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