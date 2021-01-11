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Норвежская Scatec Soilar запустила третью СЭС в Украине

11.01.21 08:07
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Норвежская компания Scatec Soilar ASA ввела в коммерческую эксплуатацию солнечную электростанцию в Каменке (Черкасская область), мощностью 32 МВт. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Ежегодно СЭС будет производить 37 ГВт-ч электроэнергии, достаточной для обеспечения 11 000 домохозяйств, говорится в сообщении.

Стоимость проекта оценивалась в 35 млн евро. Строительство СЭС в Каменке финансировалось за счет средств Scatec Soilar, а также кредита от ЕБРР и голландского банка развития FMO.

Это третий проект в солнечной энергетике, реализованной Scatec Soilar в Украине.

В 2019 году компания запустила в эксплуатацию СЭС в Николаевской области (47 МВт), в 2020 году – в Киевской (54 МВт).

Еще три проекта, общей мощностью 203 МВт, находятся на разной стадии строительства.

Всего, Scatec управляет солнечными станциями в 14 странах, общей мощностью около 1,6 ГВт.

МинПром

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