Норвежская Scatec Soilar запустила третью СЭС в Украине Норвежская компания Scatec Soilar ASA ввела в коммерческую эксплуатацию солнечную электростанцию в Каменке (Черкасская область), мощностью 32 МВт. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.



Ежегодно СЭС будет производить 37 ГВт-ч электроэнергии, достаточной для обеспечения 11 000 домохозяйств, говорится в сообщении.



Стоимость проекта оценивалась в 35 млн евро. Строительство СЭС в Каменке финансировалось за счет средств Scatec Soilar, а также кредита от ЕБРР и голландского банка развития FMO.



Это третий проект в солнечной энергетике, реализованной Scatec Soilar в Украине.



В 2019 году компания запустила в эксплуатацию СЭС в Николаевской области (47 МВт), в 2020 году – в Киевской (54 МВт).



Еще три проекта, общей мощностью 203 МВт, находятся на разной стадии строительства.



Всего, Scatec управляет солнечными станциями в 14 странах, общей мощностью около 1,6 ГВт.



МинПром



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