Газпром сократил транзит через Украину почти на треть Российский "Газпром" снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 млн кубометров в сутки в начале января.



Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.



"Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", - написал Макогон.



Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.



Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд кубометров. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



