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Газпром сократил транзит через Украину почти на треть

06.01.21 13:30
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Российский "Газпром" снизил транзит газа через Украину с примерно 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 млн кубометров в сутки в начале января.

Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Оператор ГТС Украины готов обеспечить больший объем транзита при соответствующих заявках "Газпрома", - написал Макогон.

Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" истек утром 1 января 2020 года. Новый договор между компаниями на организацию транспортировки, транспортное соглашение между "Нафтогазом" и "Оператор ГТС Украины", а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" были подписаны 30 декабря 2019 года.

Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд кубометров российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн кубометров. В 2021-2024 годах транзит должен составить по 40 млрд кубометров. Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

МинПром

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