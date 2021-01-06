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Члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в феврале-марте

06.01.21 08:04
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Члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд ее государств-партнеров (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти в феврале и марте на 1,425 млн баррелей в сутки. Об этом во вторник, 5 января, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд по итогам министерского заседания в формате видеоконференции.

По его словам, Саудовская Аравия снизит объемы производства на 1 млн - до 8,1 млн баррелей в сутки. "Другие также добровольно" уменьшат добычу на 425 тыс. баррелей в сутки - в интересах стабилизации рынка, цитирует саудовского министра агентство dpa.

В то же время Россия и Казахстан благодаря пропорциональному и добровольному сокращению поставок другими странами смогут в феврале-марте нарастить добычу на 75 тыс. баррелей в сутки - в пропорции 65 тыс. и 10 тыс. баррелей.

Решение представляет собой компромисс между Москвой и Эр-Риядом, отмечает AFP. Таким образом новая квота России по добыче нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ на февраль составит 9,184 млн баррелей в сутки, на март - 9,249 млн баррелей в сутки.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 4 марта, встречи мониторингового комитета — 3 февраля и 3 марта.

МинПром

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