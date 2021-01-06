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НКРЭКУ просят не принимать решение, подрывающее энергобезопасность Украины

06.01.21 11:15 , РБК Украина
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Народные депутаты межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровое окружающей среды" предостерегли Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от принятия решения, которое угрожает функционированию сектора "зеленой" энергетики и энергетической безопасности государства.

Соответствующее обращение от межфракционного объединения 5 января было направлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе Офиса президента Андрею Ермаку, председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку, а также и.о. министра энергетики Юрию Витренко.

"Обращаемся к вам по поводу решения НКРЭКУ, которое планируется принять 6 января 2020 года в части по задолженности на рынке электрической энергии... Учитывая, что КМУ утвердил в декабре 2020 г. соответствующие государственные гарантии на сумму 11,3 млрд грн с целью привлечения НЭК "Укрэнерго" кредитов от трех государственных банков, то производители ВИЭ ожидали выполнения обязательства по погашению 40% от существующего долга (9 млрд грн) до конца 2020 года", - говорится в письме.

Сообщается, что НКРЭКУ на заседании 6 января намерена рассмотреть вопрос относительно урегулирования задолженности на рынке электроэнергии с возможным внесением изменения в нормативные документы, которые запрещают ГП "Гарантированный покупатель" использовать средства, привлеченные оператором системы передач и переданы ГП "Гарантированный покупатель", для погашения долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии

"Принятие такого решения будет катастрофическим, ведь уничтожит единственный доступный источник для погашения задолженности и нивелирует все предоставленные Кабинетом министров Украины и Национальной комиссией обязательства. Поэтому, призываем в установленном законодательством порядке обеспечить выполнение обязательств предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании и не допустить нарушения прав инвесторов возобновляемой энергетики, через принятие решений, которые противоречат уже достигнутым договоренностям", - заявили депутаты межфракционного объединения.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план министерства относительно выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

МинПром

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