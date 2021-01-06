Добыча газа в Украине упала на 2% Подача газа от добывающих предприятий к газотранспортной системе Украины (ГТС) в 2020 году составила 20,2 млрд кубометров. Это на 2%, или 415 млн кубометров меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".



Как отмечается в сообщении, объемы добычи и государственными, и частными компаниями были практически ежемесячно равномерными.



По итогам года государственные компании добыли 15,3 млрд кубометров, а частные - 4,9 млрд кубометров.



Напомним, по оперативным данным, потребление природного газа Украиной в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров. Это на 3%, или на 1 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2019 года.



Отметим, что транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).



Как сообщалось, в 2019 году добыча газа в Украине составил 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше предыдущего года.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



