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Добыча газа в Украине упала на 2%

06.01.21 11:59 , РБК Украина
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Подача газа от добывающих предприятий к газотранспортной системе Украины (ГТС) в 2020 году составила 20,2 млрд кубометров. Это на 2%, или 415 млн кубометров меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

Как отмечается в сообщении, объемы добычи и государственными, и частными компаниями были практически ежемесячно равномерными.

По итогам года государственные компании добыли 15,3 млрд кубометров, а частные - 4,9 млрд кубометров.

Напомним, по оперативным данным, потребление природного газа Украиной в 2020 году составило 30,9 млрд кубометров. Это на 3%, или на 1 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отметим, что транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).

Как сообщалось, в 2019 году добыча газа в Украине составил 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше предыдущего года.

МинПром

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