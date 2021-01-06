Нафтогаз заплатил за Юзовский участок 15 млн долл. НАК "Нафтогаз Украины" приобрела 100% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", которое владеет специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года, за 15 млн долл., сообщил председатель правления НАК "Надра Украины" Тарас Кузьмич в интервью Nadra.info 4 января.



По его словам, сделка была заключена по оценочной стоимости предприятия.



Как сообщалось, 18 декабря главы обеих НАК Андрей Коболев и Тарас Кузьмич подписали договор купли-продажи доли в размере 99% в уставном капитале "Надра Юзовская". Также был заключен договор о приобретении 1% УК ООО у "дочки" "Надра Украины" – "Укрнаукагеоцентр".



Переход прав на 100%-ю долю в УК "Надра Юзовская" к "Нафтогазу" произойдет после подписания акта приема-передачи, но только после получения необходимого разрешения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который уже начал рассмотрение дела о соответствующей концентрации.



"Нафтогаз" должен будет осуществить оплату "Надра Украины" и "Укрнаукагеоцентру" в течение 15 дней с момента перехода прав на доли в "Надра Юзовская".



Юзовский участок площадью 7,886 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам "Надра Украины", потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн куб. м условного топлива, а базовый сценарий ее разработки предполагает выход на ежегодную добычу в 10 млрд куб. м, оптимистический – в 20 млрд куб. м.



"Надра Юзовская" имеет специальное разрешение на Юзовскую площадь сроком на 50 лет – до 6 марта 2063 года.



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