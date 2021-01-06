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Китайские инвесторы официально сообщили о созыве собрания акционеров Мотор Сич

06.01.21 09:14 , РБК Украина
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Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, официально сообщила на Шанхайской фондовой бирже о созыве внеочередного собрания акционеров украинской компании ПАО "Мотор Сич".

Об этом сказано в уведомлении Beijing Xinwei Technology Group на сайте Шанхайской фондовой бирже.

"Согласно содержанию уведомления, внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" запланировано на 31 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров было раскрыто в Украине через общедоступные каналы, определенные украинскими органами регулирования рынка ценных бумаг.

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" инициировали компании-акционеры Skyrizon Aircraft Holdings Limited и "МС-4", в собственности которых находятся пакеты акций, совместно превышающие 10%.

Как сообщила Beijing Xinwei Technology Group в уведомлении для Шанхайской фондовой биржи, в повестке дня будущего собрания, в том числе, утверждение нового устава ПАО "Мотор Сич", принятие решения о прекращении полномочий всего состава Наблюдательного совета общества из девятерых его членов и избрание новых.

В декабре 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили украинскому правительству сообщение об обращении в международный арбитраж против государства Украина.

Китайские акционеры "Мотор Сичи", суммарно контролирующие более 50% акций компании, намерены взыскать компенсацию ущерба в размере 3,5 млрд долл., который был причинен арестами акций и блокированием доступа к управлению компанией. Действия Украины для международного арбитража квалифицированы как противозаконная экспроприация инвестиций, нарушающая условия украино-китайского межгосударственного соглашения об их защите и поощрении.

Интересы китайских инвесторов в международном арбитраже против Украины будут представлять 3 международные юридические компании с мировыми именами.

МинПром

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