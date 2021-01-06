Ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива С 4 на 5 января ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".



Все виды топлива на станциях "Авантаж" подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,45 грн/л, А-95 - до 23,45 грн/л, дизтопливо - до 21,45 грн/л, сообщает encorr.



Цены на бензины в сети "Фактор" выросли тоже на 50 коп./л: А-92 - до 22,50 грн/л, А-95 - до 23,50 грн/л. При этом ДТ подорожало на 30 коп./л, до 21,10 грн/л.



Сеть Mango подняла цену на бензины и ДТ в среднем на 10 коп./л, а на Motto в среднем на 7 коп./л подорожало только дизельное топливо/



Топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября прошлого года. Основная причина - рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.



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