Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива

06.01.21 08:41 , enkorr
печать
размер текста:

С 4 на 5 января ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива, свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Все виды топлива на станциях "Авантаж" подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,45 грн/л, А-95 - до 23,45 грн/л, дизтопливо - до 21,45 грн/л, сообщает encorr.

Цены на бензины в сети "Фактор" выросли тоже на 50 коп./л: А-92 - до 22,50 грн/л, А-95 - до 23,50 грн/л. При этом ДТ подорожало на 30 коп./л, до 21,10 грн/л.

Сеть Mango подняла цену на бензины и ДТ в среднем на 10 коп./л, а на Motto в среднем на 7 коп./л подорожало только дизельное топливо/

Топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября прошлого года. Основная причина - рост цен в Европе. Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро. Напомним, что в евро в Украине установлены акцизы.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:38
Акционеры ЮГОКа намерены сократить уставный капитал предприятия на 25,8%
09:14
Китайские инвесторы официально сообщили о созыве собрания акционеров Мотор Сич
09:12
В 2020 году поставки лома на метзаводы снизились на 3,9%
08:18
Мировой экономике прогнозируют рост на 4% в 2021 году
08:04
Члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти в феврале-марте
05.01.21
17:39
Импорт электроэнергии в Украину можно запретить только законодательно
17:15
Турция нарастила закупки газа у Газпрома
16:56
Китай хочет ускорить строительство 1-2 железорудных рудников за границей
16:31
Работники ВостГОКа могут начать масштабную акцию протеста в Киеве 11 января
16:13
ЮГОК в декабре нарастил производство концентрата
15:52
Японские металлурги просят правительство поддержать производство ядерной энергии
15:35
Производителям электроэнергии из ВИЭ заплатили 47,7% нужной суммы
15:15
Госэкоинспекция Украины начинает системный контроль за выбросами парниковых газов
14:53
ДМК инвестировал в развитие производства 197 млн грн
14:37
Бизнес просит власти смягчить условия работы во время локдауна 8-24 января
14:14
В 2021 году Украина должна выплатить МВФ около 1,7 млрд долл.
13:57
Госцентр занятости рассказал, куда охотнее всего уезжают украинские заробитчане
13:33
Суд отменил налоговые решения на 130,3 млн грн для ММК им. Ильича
13:13
ФГИУ хочет продать теплоэлектроцентрали до осени
12:53
Первичные регистрации новых автомобилей в Украине по итогам 2020 года упали на 6%
04.01.21
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!