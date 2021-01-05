Импорт электроэнергии в Украину можно запретить только законодательно НЭК "Укрэнерго" не сможет ограничить доступ трейдерам к межгосударственным сетям для импорта электроэнергии из Беларуси и России без соответствующих изменений законодательства.



Об этом говорится в заявлении компании в ответ на критику закупки Украиной электроэнергии с Белорусской АЭС.



"Законных оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности пока не существует. Учитывая изложенное и в соответствии с требованиями ЗУ "О рынке электрической энергии", НЭК "Укрэнерго" возобновило аукционы на доступ к межгосударственным сечениям в 2021 году", - говорится в сообщении госкомпании.



В компании пояснили, что согласно переходным положениям закона "О рынке электроэнергии", ограничивать доступы к межгосударственным сечениям для импорта из российско-белорусской энергосистемы можно было только до 31 декабря 2020 года.



По данным НЭК "Укрэнерго", импорт из Беларуси начался 3 января с 01:00 в объеме 3,45-3,96 млн кВт часов ежесуточно.



Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании - "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука, "Донбассэнерго" Максима Ефимова и "ЭРУ-Трейдинг" Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.



Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.



Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке. Временный запрет на импорт из России была введена весной 2020 года, в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.



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