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Турция нарастила закупки газа у Газпрома

05.01.21 17:15 , Интерфакс
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Турция в 2020 году увеличила импорт природного газа на 6,75% по отношению к 2019 году, сообщает национальное информационное агентство Anadolu со ссылкой на данные государственной компании Botas.

В абсолютных величинах Botas оценивает импорт газа в 2020 году в 50 млрд куб. м.

По данным Совета по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), импорт газа достиг максимума в 2017 году - 55,25 млрд куб. м. В 2018 году на фоне валютного кризиса в экономике Турции началась рецессия, ставшая первой в стране за последние десять лет. В 2018-м импорт снизился до 50,433 млрд куб. м, а в 2019-м – до 45,212 млрд куб. м.

В "Газпроме" уже отметили, что в 2020 году Турция нарастила закупки газа у "Газпрома" по отношению к 2019 году. В октябре 2020 года российская компания снова поставляла в республику более половины закупаемого ею природного газа.

Помимо "Газпрома" голубое топливо в Турцию поставляют Азербайджан и Иран.

МинПром

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