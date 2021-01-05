Китай хочет ускорить строительство 1-2 железорудных рудников за границей Китай заявил о намерении увеличить добычу железной руды в Австралии и Западной Африке к 2025 году. Об этом заявило Министерство промышленности и информационных технологий КНР, сообщил Reuters.



В планах Поднебесной ускорить строительство к 2025 году "как минимум одного или двух глобально значимых железорудных рудников заграницей" с целью увеличения предложения и тем самым укрепления цен на сырье.



"Китай ускорит реализацию крупных железорудных проектов в Западной Африке и Западной Австралии", – заявило министерство.



В целом страна хочет к 2025 году в рамках пятилетнего плана правительства для сталелитейной промышленности нарастить долю национальных предприятий в зарубежных железорудных рудниках до более 20% от импорта руды за данный год.



На данный момент между Китаем и Австралией достаточно напряженные торговые отношения. В конце ноября в портах КНР ожидали разгрузки 53 балкера с австралийским углем, что объяснялось принятым ранее запретом сталелитейным предприятиям использовать уголь с Австралии.



Китай – крупнейший в мире импортером железной руды. Страна покрывает за счет импорта 80% потребностей в сырье. По итогам 2019 года Китай незначительно нарастил импорт сырья по сравнению с предыдущим годом – на 0,5%, до 1,069 млрд т.



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