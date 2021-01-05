Японские металлурги просят правительство поддержать производство ядерной энергии Группа лоббистов черной металлургии Японии призывает правительство продолжать поддерживать производство ядерной энергии, приняв стратегию роста, направленную на уравновешивание энергетической реформы страны с ростом производства.



"Сталелитейная промышленность Японии находится в трудном положении с точки зрения преодоления рыночных проблем, вызванных Китаем, который в настоящее время представляет 60% мирового производства стали, при одновременном решении проблемы падения внутреннего спроса из-за сокращения и старения населения, а также сокращения экспорт", - сказал Эйдзи Хашимото, председатель Федерации черной металлургии Японии (JISF).



Глобальная пандемия Covid-19 привела к резкому падению спроса на сталь в Японии в прошлом году, в результате чего внутреннее производство стали достигло самого низкого уровня за 52 года в период с апреля 2020 года по март 2021 финансового года.



Э.Хашимото, который также является президентом крупнейшего производителя стали в Японии Nippon Steel, призвал к полной поддержке правительства, поскольку сталелитейная промышленность стремится добиться производства стали с нулевым содержанием углерода в соответствии с целью Токио по декарбонизации к 2050 году. По его словам, производство стали с водородным восстановлением возможно, но оно сопряжено с техническими и финансовыми проблемами.



"Это процесс обезуглероживания, который напрямую не улучшает производительность стали и не увеличивает стоимость продукции. Долгосрочная и полная поддержка правительства имеет важное значение", - сказал Э.Хашимото.



Он призвал Токио помочь снизить затраты на электроэнергию, чтобы сделать японскую сталь конкурентоспособной по стоимости при реализации такого дорогостоящего процесса производства стали с нулевым содержанием углерода. Он также попросил правительство ограничить ожидаемый рост надбавок к льготным тарифам, наряду с расширением производства возобновляемой энергии и продолжением поддержки ядерной энергетики, что может стать ключевым вариантом декарбонизации за счет быстрого перезапуска ядерных реакторов, а также замены старых реакторов на новые.



Правительство премьер-министра Йошихиде Суги 25 декабря обнародовало свою "стратегию зеленого роста" для достижения цели декарбонизации страны к 2050 году. Обсуждается также структура электроэнергетики страны на 2050 год, которая предварительно нацелена на увеличение выработки возобновляемой энергии до 50-60% от общего объема выработки электроэнергии. тогда. Ожидается, что ядерная энергия останется ключевым источником энергии, но соотношение 2050 года остается неопределенным.



Э.Хашимото сказал, что правительству также придется разработать стратегию по созданию инфраструктуры для поставок массового производства недорогого безуглеродного водорода, чтобы добиться коммерциализации производства стали с восстановлением водорода. Токио стремится расширить использование водорода в стране, и к 2050 году его потребление достигнет 20 млн тонн.



В 2018 году JISF разработала долгосрочное видение по разработке технологий для производства стали с нулевым содержанием углерода в рамках усилий по сокращению выбросов двуокиси углерода (CO2) в процессе производства. В рамках этой инициативы японские производители стали планируют сократить выбросы CO2 на 30% к 2050 году за счет внедрения технологий производства стали и улавливания углерода на основе водорода.



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