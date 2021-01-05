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Производителям электроэнергии из ВИЭ заплатили 47,7% нужной суммы

05.01.21 15:35 , Интерфакс-Украина
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Уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") с производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за 2020 год составил 47,7%, свидетельствуют обновленные данные на сайте "ГарПока" по состоянию на 5 января.

По его данным, предприятие полностью рассчиталось за произведенную из ВИЭ электроэнергию за пять месяцев года: январь-февраль, а также в август-октябрь. В марте показатель расчетов составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, ноябре – 52%, за 20 дней декабря – 11,5%.

"ГарПок" с начала этого года купил 10,003 млн МВт-ч "зеленой" электроэнергии, уплатив за нее 22,93 млрд грн по "зеленому" тарифу.

По расчетам "Энергореформы", исходя из указанных данных, долг "ГарПока" за "зеленую" электроэнергию по состоянию на 5 января составляет 25,14 млрд грн, снизившись по сравнению с данными на 16 декабря на 0,73 млрд грн (минус 2,8%).

"ГарПок" со своей стороны отмечает, что задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов на указанную дату достигает 23,9 млрд грн.

В то же время "ГарПок" согласно обновленным данным полностью рассчитался с НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за восемь месяцев, сохранив задолженность перед ними за четыре месяца: февраль (уровень расчетов составил 13%), апрель (30%), май (3%) и июнь (54%). Общий уровень расчетов составляет 66%, а сумма долга, по расчетам Энергореформы, – 7,8 млрд грн. Из них перед НАЭК – 7,4 млрд грн. По сравнению с данными на 16 декабря долг снизился на 0,3 млрд.

В целом "ГарПок" уплатил этим госкомпаниям 15,15 млрд грн, объем закупленной у них в 2020 году электроэнергии составил 47,923 млн МВт-ч.

Согласно данным "ГарПока", НЭК "Укрэнерго" в свою очередь должна ГП 6,9 млрд грн в рамках выполнения спецобязательств по обеспечению э/э населения.

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании в среду, 6 января, планирует рассмотреть вопрос распределения кредитных средств "Укрэнерго" в рамках соглашений с "Ощадбанком", "Укргазбанком" и "Укрэксимбанком" для погашения задолженности компании перед производителями электроэнергии.

Профильные ВИЭ-объединения призвали НКРЭКУ и правительство распределить эти средства на погашение 40% (около 9 млрд грн) накопленной на 1 августа перед ВИЭ-генерацией задолженности, что согласно закону № 810-IX об условиях поддержки ВИЭ, было предусмотрено сделать до конца 2020 года. В письме к премьер-министру Шмыгалю и главе НКРЭКУ Тарасюку от 4 января они высказали обеспокоенность, что эти средства, являющиеся на сегодня единственным источником для погашения долгов, не будут направлены ВИЭ-генерации.

Ранее правительство предоставило госгарантии НЭК на 11,3 млрд грн кредитов для погашения ее задолженности перед "ГарПоком".

МинПром

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