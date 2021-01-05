Госэкоинспекция Украины начинает системный контроль за выбросами парниковых газов С 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Внедрение системы мониторинга, отчетности и верификации позволит Украине обеспечить торговлю квотами на парниковые выбросы.



"Принятие этого документа является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата, основанных на опыте ЕС. Это, в частности, введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Для ее внедрения необходимо создание порядка мониторинга по эмиссии парниковых газов и ведения отчетности", - рассказывает председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малёваный.



Он также добавил, что Госэкоинспекция получит полномочия в части контроля за выбросами.



"Согласно закону, на Госэкоинспекцию также возложен ряд обязанностей - проверка данных в отчетах о выбросах, планах мониторинга и тому подобное. В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку. Во время такой проверки проверяется достоверность указанной в отчетах или планах", - отметил глава инспекции.



Система контроля выбросов является составной частью Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, утвержденного постановлением Кабинета министров (от 25 октября 2017 года).



"Это важно не только со стороны выполнения Украиной своих международных обязательств, но и для международного противодействия изменению климата и развитии устойчивого общества", - резюмировал А.Малёваный.



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