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ДМК инвестировал в развитие производства 197 млн грн

05.01.21 14:53 , Металлургпром
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На инвестиционные проекты, направленные на поддержание и развитие производства, затраты ПАО "Днепровский меткомбинат" (ДМК) составили 197 млн грн.

Самый большой объем финансирования – 92 млн грн – направлен на выполнение работ по замене подъемно-поворотного стенда МНЛЗ-2 в конвертерном цехе, сейчас ведутся пусконаладочные работы. Сам стенд улучшенной модификации стоит 106 млн грн. Он оборудован системой опускания ковшей, высота струи металла по отношению к промковшу во время разливки стали будет ниже, соответственно, огнеупорная кладка промковша будет меньше подвергаться разрушению, что увеличит срок службы футеровки.

Завершаются пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию отделения по приготовлению пылеугольного топлива для доменных печей, а также работы по благоустройству инфраструктуры участка ПУТ, инвестиции составляют 36 млн грн.

Проведена реконструкция электрофильтра газоочистного оборудования вращающейся печи №1 участка обжига извести с достижением требований законодательства по экологическим выбросам. Объект подготовлен к началу пусконаладочных работ.

На аглофабрике завершены работы по обновлению тракта подачи сырья с заменой лопастных питателей. Установлен и введен в эксплуатацию толкатель по шлаковой стороне ДП-1М. Заменено оборудование насосной станции №8а цеха водоснабжения.

Установлены и введены в работу системы экологического мониторинга атмосферного воздуха и водных объектов, сумма инвестиций 4 млн грн. Выполнены проектно-изыскательские работы по мероприятиям, направленным на снижение экологической нагрузки на город (общий бюджет около 7 млн грн).

Для обеспечения проведения технологических операций в цехах комбината приобретено новое оборудование на сумму 21 млн грн.

На проекты функциональных программ направлено 47 млн грн.

В рамках реализации инвестиционной программы "Рабочий быт" в апреле 2020 года сдан в эксплуатацию 3-й этаж бытового корпуса агломерационного цеха. В отремонтированных помещениях общей площадью более 400 кв. м выполнена замена коммуникаций, окон, дверей, установлено энергосберегающее освещение, также установлены новые гардеробные шкафы и эргономичные лавки. 197 работников агломерационного цеха получили комфортное помещение.

В канун Нового года после капитального ремонта введено в эксплуатацию санитарно-бытовое помещение общей площадью около 1000 кв. м на четвертом этаже БК конвертерного цеха. Здесь полностью заменены системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и электросети. Смонтирована современная приточно-вытяжная система вентиляции. Выполнен полный комплекс отделочных работ. Установлены новые сантехнические перегородки, дверные и оконные блоки, а также новые индивидуальные шкафчики, фены для волос и сушилки для рук. Улучшены бытовые условия 340 работников.

Для реализации проектов функциональных программ: приобретено оборудование для службы охраны труда и промышленной безопасности; продолжено выполнение программы противопожарной защиты; введена в эксплуатацию система контроля управления доступом; проведены работы по развитию оптоволоконной сети комбината. Также приобретена и вводится в эксплуатацию многофункциональная АТС CISCO на 2000 номеров. Новое оборудование позволяет проводить аудио- и видеоконференции. К конференции могут быть подключены как телефоны с функцией ВКС, так и обычные телефоны, мобильные устройства и компьютеры.

МинПром

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